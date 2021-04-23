"Новый я". Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Об этом он сообщил в соцсети.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа, сообщает zakon.kz.
Об этом он сообщил в соцсети.
Дорогие друзья! Я рад поделиться с вами новостью о скором выходе моего нового видеоклипа "Be with me"! Сочетание ярких эмоций, драйва и решительность главного героя - это особый формат. Новая история - новый я! Чтобы не пропустить премьеру, следите за новостями во всех моих социальных сетях, - написал он на своей странице в Instagram.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!