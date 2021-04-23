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Деятельность восьми авиакомпаний приостановили в Казахстане

Фото: pixabay.com 23 апреля 2021, 20:04

Об этом сообщили в КГА.

В Казахстане приостановлена деятельность восьми авиакомпаний, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, Авиационной администрацией в 2020 году проведено:

  • 65 инспекционных проверок;
  • девять сертификаций авиакомпаний;
  • 17 аудитов в сфере аэронавигации;
  • 31 сертификация аэродромов;
  • 19 инспекционных проверок аэродромов.

По результатам проверок приостановлена деятельность восьми авиакомпаний, не соблюдающих требования по безопасности полетов, в том числе авиакомпания "Бек Эйр". пресс-служба КГА

В ведомстве уточнили, что в 2020 году в связи с неисполнением предписаний об устранении грубых нарушений, влияющих на безопасность полетов, или по требованию авиакомпаний, обладающей лицензией, приостановлена деятельность шести операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: "Бек Эйр", Sigma Airlines.

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