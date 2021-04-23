Специалист ДЧС Нур-Султана скрыл нарушения пожарной безопасности за 2 млн тенге

Приговор суда не вступил в законную силу.

В районном суде №2 Есильского района Нур-Султана огласили приговор по делу о получении и даче взятки в отношении специалиста ДЧС города и руководителей проекта Bi Global, сообщает zakon.kz.

15 апреля районным судом №2 Есильского района Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении главного специалиста ДЧС по городу Нур-Султану Дуйсенова А.К. (по ст. 366 ч. 2 УК РК), Сатвалдинова А.Е. (по ст. 28 ч. 3, ст. 366 ч. 2 УК РК) и Ипбергенова Ж.Е. (по ст. 367 ч. 2 УК РК). пресс-служба суда

Судом установлено, что Дуйсенов и Сатвалдинов получили взятку в сумме 2 млн тенге от подсудимого Ипбергенова.

Сатывалдинов явился организатором преступления. Взятка была получена за сокрытие нарушений норм пожарной безопасности, выявленных в ходе осмотра объекта "Легкоатлетический спортивный комплекс "Казахстан" в Нур-Султане. При передаче взятки подсудимые задержаны, - сообщили в суде.

Отмечается, что вина в совершении преступлений доказана собранными по делу доказательствами.

Санкция ст. 366 ч. 2 и ст. 367 ч. 2 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Дуйсенову с учетом отягчающего обстоятельства (нарушение присяги) и Сатывалдинову, как организатору преступления, назначено четыре года лишения свободы каждому. Дуйсенов лишен звания "подполковник гражданской защиты". Взяткодателю Ипбергенову с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначено наказание в виде штрафа в сумме 53,3 млн тенге, - уточнили в районном суде.

Все подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Для уплаты штрафа Ипбергенову установлен месячный срок. В случае неуплаты, штраф заменяется лишением свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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