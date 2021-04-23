Карантин ужесточают в Нур-Султане

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 26 апреля 2021 года.

Главсанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление "О мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султан", сообщает zakon.kz.

Как следует из документа, городской общественный транспорт (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) в будние и субботние дни будет работать в штатном режиме, с запретом в воскресные дни.

В IV четверти в традиционном формате будет проходить обучение в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 10 человек по заявлению родителей; в общеобразовательных школах - в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей.

Студенты первых курсов вузов и колледжей продолжат обучение в дистанционном режиме.

Деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых центров разрешена в будние дни с 10:00 до 17:00 (при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий), в субботние и воскресные дни - запрещена (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq").

Объекты, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, в будние и выходные дни будут работать с 08:00 до 22:00. При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата).

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции (при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения) в будние дни будут работать с 07:00 до 22:00, а в субботние и воскресные дни их деятельность запрещена. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (коллективных ифтар (ауызашар), банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Летники (с числом посадочных мест не более 30) в будние и выходные дни будут работать с 07:00 до 24:00, доставка и вынос еды будет проводиться в штатном режиме, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой" зоны. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (коллективных ифтар (ауызашар), банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

С соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий крытые продовольственные рынки будут работать в штатном режиме, а непродовольственные - в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

С соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий продовольственные рынки на открытом воздухе будут работать в штатном режиме, а непродовольственные - в будние и субботние дни с 10:00 до 18:00, с запретом работы в воскресные дни.

Продовольственные ярмарки "выходного дня" на открытом воздухе (с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий) в выходные дни буду функционировать с 09:00 до 17:00.

Объекты по реализации непродовольственных товаров (при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. м на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий) с торговой площадью до 2000 кв. м (кроме торговых сетей) в будние и выходные дни будут функционировать с 09:00 до 17:00, с торговой площадью свыше 2000 кв. м и торговых сетей независимо от торговой площади - в будние дни с 09:00 до 17:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн продаж).

Фитнес-центры, фитнес-клубы, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п. (независимо от места расположения, из расчета 4 кв. м тренировочного зала и 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий) в будние дни будут работать с 07:00 до 22:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq".

Согласно документу, запрещено:

участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;

работа компьютерных клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров (за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), бильярдных, караоке, контактных зоопарков, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок "выходного дня" на открытом воздухе);

работа фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на доставку и вынос еды;

проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, коллективных ифтар (ауызашар), в том числе на дому, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и др.;

деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах, в том числе пришкольные лагеря.

При регистрации случаев COVID-19 на объектах образования закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 26 апреля 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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