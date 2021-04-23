Каким объектам разрешили работать в Шымкенте

Соответствующее постановление подписал главсанврач.

Главный госсанврач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал постановление "Об утверждении ограничительных мер субъектов, участвующих в проекте "Ashyq" в городе Шымкент", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, деятельность объектов общественного питания (за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов) ограничена по времени с 07:00 до 24:00 (при заполняемости до 50%, но не более 50 мест внутри помещений и не более 50 мест на летних площадках, с соблюдением дистанций между столами 2 м и стульями 60 см).

Сауны будут работать с 09:00 до 23:00 (с заполняемостью не более 50%, 4 кв. м на 1 посетителя, с приостановлением деятельности в воскресенье).

В обычном режиме будут функционировать:

СПА-центры, бассейны (бассейны - в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека);

Фитнес-клубы, включая йога-центры;

Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы (заполняемость не более 20%).

Также разрешены межобластные нерегулярные (туристические) и городские нерегулярные (туристические) перевозки - с заполняемостью на 75%, но не более 15 человек, на территорию областей, городов и населенных пунктов, в которых разрешены эти перевозки.

С 12:00 до 24:00 с заполняемостью не более 50% разрешена деятельность бильярдных-, боулинг-центров, а также компьютерных клубов, включая PlayStation-клубы - допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше.

Настоящее постановление вводится в действие с 26 апреля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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