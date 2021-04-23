Каким объектам разрешили работать в Шымкенте

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Соответствующее постановление подписал главсанврач.
Главный госсанврач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал постановление "Об утверждении ограничительных мер субъектов, участвующих в проекте "Ashyq" в городе Шымкент", сообщает zakon.kz.
Согласно документу, деятельность объектов общественного питания (за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов) ограничена по времени с 07:00 до 24:00 (при заполняемости до 50%, но не более 50 мест внутри помещений и не более 50 мест на летних площадках, с соблюдением дистанций между столами 2 м и стульями 60 см).
Сауны будут работать с 09:00 до 23:00 (с заполняемостью не более 50%, 4 кв. м на 1 посетителя, с приостановлением деятельности в воскресенье).
В обычном режиме будут функционировать:
Также разрешены межобластные нерегулярные (туристические) и городские нерегулярные (туристические) перевозки - с заполняемостью на 75%, но не более 15 человек, на территорию областей, городов и населенных пунктов, в которых разрешены эти перевозки.
С 12:00 до 24:00 с заполняемостью не более 50% разрешена деятельность бильярдных-, боулинг-центров, а также компьютерных клубов, включая PlayStation-клубы - допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше.
Настоящее постановление вводится в действие с 26 апреля 2021 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Читайте также:
Санврача Шымкента вынудили смягчить карантин
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!