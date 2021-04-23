Минздрав возобновляет работу института внештатных специалистов

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Министерством здравоохранения РК возобновлен институт внештатных специалистов, который играет большую роль в координации профильных служб, разработке нормативно-правовых актов и внедрении новых медицинских технологий, сообщает zakon.kz.

Приказом №196 от 8 апреля 2021 года "О некоторых вопросах координации и методического руководства" возобновлен институт внештатных специалистов Министерства здравоохранения РК. Институт главных внештатных специалистов функционирует в системе здравоохранения с давнего времени. министр здравоохранения Алексей Цой

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в мире и Казахстане предопределила необходимость консолидации всех специалистов здравоохранения для сохранения здоровья населения.

Одним из эффективных механизмов должно стать возобновление и развитие института, на который возлагается большая ответственность в проведении реформы в отрасли. пресс-служба Минздрава РК

В свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният заметила, что министерство возлагает большие надежды на взаимное сотрудничество и совместную плодотворную работу.

Предполагается, что внештатные специалисты будут принимать участие в координации и мониторинге деятельности курируемой профильной службы, в разработке стратегических документов по развитию соответствующего профильного направления медицины, в том числе Национальных проектов, Комплексных планов, Дорожных карт, планах мероприятий по профильной службе, в заседаниях Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, заседаниях Координационных Советов по пяти нозологиям и в других совещаниях по вопросам организации оказания медицинской помощи по курируемому направлению медицины.

Мы надеемся, что вы будете принимать участие в подготовке аналитической информации как по достижениям профильной службы, так и по проблемным вопросам с предложениями по улучшению ее деятельности, направленной на повышение качества, эффективности и доступности медицинской помощи населению РК на основе передового международного опыта. Ажар Гиният

В состав института были включены специалисты по 62 направлениям, в том числе по эндокринологии, кардиологии и кардиохирургии, акушерству и гинекологии, неонатологии, педиатрии, психиатрии, взрослой и детской аллергологии и иммунологии, ангиохирургии, гастроэнтерологии, гематологии, геронтологии, дерматологии и венерологии, нефрологии, неврологии, пульмонологии, фтизиатрии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, стоматологии, травматологии, урологии и т.д.

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