Во Франции произошел теракт

Напали на сотрудницу полиции в Рамбуйе. Женщина скончалась.

Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе под Парижем, в результате чего женщина скончалась. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение терактом, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 23 апреля во второй половине дня. Неизвестный несколько раз ударил ножом в горло женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами. По информации СМИ, злоумышленник несколько раз прокричал "Аллаху акбар!" Также отмечается, что он был гражданином Туниса и во Францию приехал в 2009 году. Нападавший скончался от ран, полученных при задержании.

Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой, - заявил Кастекс, который прибыл в комиссариат полиции коммуны Рамбуйе, где произошло убийство сотрудницы полиции.

Премьер напомнил о теракте в городе Маньявиле в 2016 году и о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Эти две коммуны входят в департамент Ивлин.

Расследование нападения на сотрудницу полиции поручено антитеррористическому отделу прокуратуры.

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Как сообщает телеканал BFMTV, глава МВД страны Жеральд Дарманен распорядился усилить меры безопасности у полицейских участков и отделений жандармерии по всей Франции после нападения на сотрудницу полиции.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, как сообщает ТАСС, выразил соболезнования народу и полиции Франции, а также близким убитой сотрудницы полиции.

Мои соболезнования семье и близким сотрудницы полиции, убитой сегодня [23 апреля] в Рамбуйе. Я выражаю полную солидарность Европы с народом и силами безопасности Франции в связи с этой трагедией, - заявил он.

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