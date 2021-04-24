Таинственные хищники нападают на скот в Жамбылской области

Местные жители считают, что на скот нападает стая неизвестных хищников или зверь-одиночка.

В Жамбылской области появился таинственный зверь. Уже больше полугода жители села Турксиб живут в страхе, передает zakon.kz.

В редакцию Первого канала "Евразия" обратились жители села Турксиб, которые пожаловались, что неизвестные хищники нападают на их скот. По их словам, они почти каждое утро находят в подворьях трупы овец и лошадей. Местные жители считают, что на скот нападает стая неизвестных хищников или зверь-одиночка. Но они не могут точно сказать, волки это или дикие собаки.

Сколько ягнят, овец они уничтожили. Вы только посмотрите, они съели их внутренности. Никакой помощи нет! местные жители

Во двор жительницы села Турксиб Жанар Абдешовой хищники пробрались поздно ночью через небольшую дыру в заборе. Они убили и съели внутренности 13 ягнят, пострадали еще три овцы.

По словам местной жительницы Куляш Кобеевой, хищник пытался откусить голову ее коровы, которая была привязана.

Я услышала шум и выбежала на улицу. Попыталась прогнать его палкой, но зверь едва не набросился на меня. (...) Было темно. Я не разглядела, кто именно нападал, - рассказала она.

По словам другой жительницы села Турксиб Асимы Айнабаевой, она проснулась от душераздирающего рева.

Я не сразу поняла, что это жеребенок. Он был привязан к столбу, но хищник разорвал веревку, утащил жеребенка и разорвал ему брюхо. Мы боимся! Кто возместит нам ущерб? - говорит она.

Отмечается, что специалисты ветеринарной станции Жамбылского района уже приступили к отлову бродячих собак, но сомневаются, что четвероногие друзья человека могли наделать столько бед.

Мы не можем с уверенностью сказать, что это дикие собаки. Нет доказательств. На шкурах отстреленных нами собак нет следов крови, значит, они не нападали на скот. директор ветеринарной станции Жамбылского района Сакен Нуржаубаев

Аким Бесагашского сельского округа Бейбит Нигматуллаев уверен, что в селе нет волков.

Здесь нет волков! Мы думаем, что на животных нападают их же, или соседские собаки. Дворы соприкасаются друг с другом и не отделены заборами, - заявил он.

Компенсации за погибших животных, как заявил аким, местные жители не получат.

Сельчане требуют найти и обезвредить таинственного зверя, пока тот не начал охотиться на детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!