США прокомментировали прекращение голодовки Навальным

Они по-прежнему призывают освободить его.

23 апреля оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекратил голодовку. Представитель госдепартамента США Джалина Портер заявила, что США знают об этом, но по-прежнему призывают освободить его, передает zakon.kz.

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Навальный прекратил голодовку

Мы глубоко обеспокоены его здоровьем и безопасностью и продолжаем призывать к его освобождению без предварительных условий, - цитирует РИА Новости Портер.

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Этим он хотел добиться допуска к нему независимых врачей: у него начались сильные боли в спине и ноге, однако качественного лечения он не получал.

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