Жители села в ВКО пять лет живут без воды

Как уверяют местные жители, единственные источники живительной влаги - это колодцы.

В поселке Пруггерово в Восточном Казахстане около 400 человек пять лет живут без воды, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как уверяют местные жители, единственные источники живительной влаги - это колодцы. Но их, по словам сельчан, едва хватает на стирку и готовку еду, а поливать огороды нечем.

По словам жительницы Пруггерово Людмилы, в селе летом нет воды.

И соответственно мы летом не можем полить огороды, постирать, приготовить еду также для своей семьи, напоить скот это уже проблематично для нас летом. Это соответственно огороды поливать. Где воду брать? Нет воды, все мы не можем полить, ждем дождик, - говорит она.

Почему в селе Пруггерово вот уже больше пяти лет такие проблемы с водой, рассказал заместитель акима Шемонаихинского района Бакытжан Молдаханов.

Да, действительно есть проблемы с питьевой водой в данном селе. Но для решения проблемы три года назад была разработана проектно-сметная документация. И в 2019 году уже выделена часть денег для строительства водопровода в данном селе. Порядка 30 млн было освоено, были проведены работы. И в 2021 году остаток средств по проектно-сметной документации в размере 525 млн тенге выделены для реализации проекта. С мая месяца мы приступим к строительно-монтажным работам, то есть будем уже прокладывать новые водопроводные сети, - пояснил чиновник.

Он уточнил, что до октября 2021 года строительство водопровода будет завершено.

Замакима Шемонаихинского района заверил, что в селе Пруггерово уже осенью будет вода.

Конечно. И это очередное село. На очереди у нас стоит село "Большая речка" такие же, которые по программе "Развитие территории" у нас реализуется. Планомерно идет решение вопроса питьевой воды. Бакытжан Молдаханов

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