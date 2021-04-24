Байден выразил намерение преодолеть разногласия с Турцией

Об этом президент США заявил в разговоре с Эрдоганом.

Президент США Джо Байден и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов, - отмечается в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

Министерство обороны США подтвердило в четверг, что Анкаре было отправлено официальное уведомление об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах Байдена официально признать геноцид армян. По информации издания, о своем решении хозяин Белого дома может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники газеты подчеркивают, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

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