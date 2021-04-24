Путин запретил посольствам недружественных стран нанимать россиян

Количество наемных сотрудников в России для диппредставительств других стран будет утверждать кабмин, отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным действиям иностранных государств, включая США, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Документ был опубликован 23 апреля на сайте Кремля.

В частности, посольствам и консульствам стран, у которых сложные отношения с Москвой, ограничили возможность (вплоть до полного запрета) принимать на работу живущих в России людей. Кроме того, количество работников, которых диппредставительства таких государств смогут нанять в РФ, будет утверждать российское правительство. Если квота будет превышена, работников следует уволить, а трудовые договоры — разорвать.

При этом ограничения на заключения договоров "не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств".

Также кабмину поручено "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)" и определить количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры".

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