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Вертолет разбился и загорелся на северо-востоке Мексики. Видео

Фото: twitter 24 апреля 2021, 07:32

На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота.

Частный вертолет Augusta AW119 рухнул на шоссе недалеко от аэропорта в мексиканском городе Монтеррей, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Об этом сообщается в Twitter службы гражданской защиты штата.

Отмечается, что вертолет упал и загорелся на 19-м км шоссе на Ларедо. По информации службы, он направлялся из Северного аэропорта в Монтеррей.

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