Вертолет разбился и загорелся на северо-востоке Мексики. Видео

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На месте происшествия обнаружили тело погибшего пилота.
Частный вертолет Augusta AW119 рухнул на шоссе недалеко от аэропорта в мексиканском городе Монтеррей, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.
Об этом сообщается в Twitter службы гражданской защиты штата.
Отмечается, что вертолет упал и загорелся на 19-м км шоссе на Ларедо. По информации службы, он направлялся из Северного аэропорта в Монтеррей.
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