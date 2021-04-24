Более 2800 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 303 570 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 303 570 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 49687 (+694),
- в городе Нур-Султан – 42272 (+547),
- в ВКО – 24322 (+95),
- в Карагандинской области – 21861 (+234),
- в Атырауской области – 21307 (+128),
- в Павлодарской области – 20093 (+54),
- в Алматинской области – 19761 (+205),
- в ЗКО – 18276 (+172),
- в Акмолинской области – 17423 (+147),
- в Костанайской области – 14552 (+30),
- в СКО – 13780 (+42),
- в городе Шымкенте – 8777 (+110),
- в Актюбинской области – 8418 (+139),
- в Жамбылской области – 7410 (+73),
- в Мангистауской области – 5368 (+57),
- в Туркестанской области – 5161 (+41),
- в Кызылординской области – 5102 (+69).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 485,
- в городе Алматы - 770,
- в городе Шымкенте - 58,
- в Акмолинской области - 103,
- в Актюбинской области - 157,
- в Алматинской области - 241,
- в Атырауской области - 92,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 87,
- в ЗКО - 148,
- в Карагандинской области - 166,
- в Костанайской области - 27,
- в Кызылординской области - 47,
- в Мангистауской области - 16,
- в Павлодарской области - 69,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 26.
Всего в стране выздоровели 259 863 человека от COVID-19
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!