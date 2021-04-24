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Более 2800 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 24 апреля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 303 570 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 303 570 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 49687 (+694),
  • в городе Нур-Султан – 42272 (+547),
  • в ВКО – 24322 (+95),
  • в Карагандинской области – 21861 (+234),
  • в Атырауской области – 21307 (+128),
  • в Павлодарской области – 20093 (+54),
  • в Алматинской области – 19761 (+205),
  • в ЗКО – 18276 (+172),
  • в Акмолинской области – 17423 (+147),
  • в Костанайской области – 14552 (+30),
  • в СКО – 13780 (+42),
  • в городе Шымкенте – 8777 (+110),
  • в Актюбинской области – 8418 (+139),
  • в Жамбылской области – 7410 (+73),
  • в Мангистауской области – 5368 (+57),
  • в Туркестанской области – 5161 (+41),
  • в Кызылординской области – 5102 (+69).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 485,
  • в городе Алматы - 770,
  • в городе Шымкенте - 58,
  • в Акмолинской области - 103,
  • в Актюбинской области - 157,
  • в Алматинской области - 241,
  • в Атырауской области - 92,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 87,
  • в ЗКО - 148,
  • в Карагандинской области - 166,
  • в Костанайской области - 27,
  • в Кызылординской области - 47,
  • в Мангистауской области - 16,
  • в Павлодарской области - 69,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 26.

Всего в стране выздоровели 259 863 человека от COVID-19

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