Более 2800 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 303 570 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 303 570 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 49687 (+694),

в городе Нур-Султан – 42272 (+547),

в ВКО – 24322 (+95),

в Карагандинской области – 21861 (+234),

в Атырауской области – 21307 (+128),

в Павлодарской области – 20093 (+54),

в Алматинской области – 19761 (+205),

в ЗКО – 18276 (+172),

в Акмолинской области – 17423 (+147),

в Костанайской области – 14552 (+30),

в СКО – 13780 (+42),

в городе Шымкенте – 8777 (+110),

в Актюбинской области – 8418 (+139),

в Жамбылской области – 7410 (+73),

в Мангистауской области – 5368 (+57),

в Туркестанской области – 5161 (+41),

в Кызылординской области – 5102 (+69).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 485,

в городе Алматы - 770,

в городе Шымкенте - 58,

в Акмолинской области - 103,

в Актюбинской области - 157,

в Алматинской области - 241,

в Атырауской области - 92,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 87,

в ЗКО - 148,

в Карагандинской области - 166,

в Костанайской области - 27,

в Кызылординской области - 47,

в Мангистауской области - 16,

в Павлодарской области - 69,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 26.

Всего в стране выздоровели 259 863 человека от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!