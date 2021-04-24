YouTube удалил часть контента российского СМИ за дезинформацию о COVID-19

Также по правилам YouTube, после первого предупреждения следует приостановка аккаунта на одну неделю.

23 апреля видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке, передает zakon.kz со ссылкой на DW.

Как сообщили в пресс-службе Google, удаление контента и вынесение предупреждения российскому телеканалу со стороны видеохостинга произошло из-за нарушений условий пользования, в том числе правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе.

В компании отметили, что ради обеспечения безопасности пользователей видеохостинга, YouTube имеет четкие правила, в которых подробно определено, какой контент разрешен на платформе. Эти предписания применяются одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране он был создан, подчеркнули в Google.

Согласно правилам YouTube о ложной медицинской информации о COVID-19, на платформе запрещена публикация контента о КВИ, в котором сообщаются ложные сведения, противоречащие официальным источникам - местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о контенте на следующие темы: лечение, профилактика, диагностика, передача вируса, правила в отношении самоизоляции и социального дистанцирования, существование коронавирусной инфекции COVID-19,- сказано в них.

Кроме того, по правилам YouTube, после первого предупреждения следует приостановка аккаунта на одну неделю, в случае получения второго в течение 90 дней - на две недели. При трех предупреждениях за три месяца канал пользователя может быть заблокирован навсегда.

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