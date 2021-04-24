Актюбинских депутатов застали на массовом ифтаре

Владелец ресторана будет наказан.

В Актобе в центре скандала оказались секретарь городского маслихата и председатель палаты предпринимателей, а по совместительству депутат облмаслихата, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "КТК", известные дамы "засветились" на коллективном застолье.

На видео Анар Даржанова и Сулупан Шинтасова мило беседуют и аппетитно перекусывают.

При этом депутат Шинтасова только накануне призывала предпринимателей в эфире местного телеканала соблюдать карантин. А теперь ей самой приходится оправдываться.

По ее словам, она постеснялась отказаться от приглашения.

Я считаю, что поступила неправильно. Но я еще раз говорю, так как мы казахи и меня пригласили как конил шай ретинде, то я дала согласие. Я не отрицаю этого, что я была. Но, так как мне утром прислали, я сама лично – и Нурсулу Алтынбековна это подтвердит, – я сказала ей: "Я прошу мне выписать штраф!" - отмечает Сулупан Шинтасова, председатель палаты предпринимателей "Атамекен" Актюбинской области.

Санврачи говорят, уже устанавливают всех участниц коллективного ифтара. Достанется и владельцу ресторана.

Естественно, я это видела. И фото передали мониторинговой группе при акимате города для того, чтобы они активно выявили нам всех участниц этого мероприятия. Ко всем будут приняты меры административного воздействия, - добавила Нурсулу Беркимбаева, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

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