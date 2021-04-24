Двое актюбинцев убили таксиста и совершили несколько ДТП на его машине

Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.

В Актобе двое мужчин убили таксиста и совершили на его машине несколько ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины Hyundai, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим легковым автотранспортом и скрылся с места происшествия.

С помощью камер видеонаблюдения было установлено местоположение указанной автомашины. Путь ее движения оператор ЦОУ передал по рации нарядам полиции. Один из патрульных экипажей обнаружил автомобиль и потребовал от водителя прекратить движение, однако тот не подчинился и начал скрываться. Пытаясь уйти от полицейской погони, нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruser-200. начальник Управления полиции города Актобе Бауыржан Атабаев

В автомобиле в алкогольном опьянении находились двое мужчин, одному из которых 19, другому 37 лет. Проверка по базе показала, что транспортное средство принадлежит другому человеку. Поэтому полицейские начали опрашивать задержанных.

Во время осмотра автомобиля у полицейских вызвали подозрения бурые пятна на руле и поликах. Пятна были также на накидках заднего сиденья, а позже в салоне сотрудники полиции обнаружили окровавленный нож.

После этого один из задержанных признался, что несколько часов назад они совершили убийство водителя и угнали данный автомобиль. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 99 “Убийство” и части 3 статьи 192 “Разбой” Уголовного кодекса РК.

Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.

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