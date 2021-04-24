Свыше триллиона тенге инвестиций планируют привлечь в капитал Алматы

В 2021 году в городе планируется реализация 87 проектов.

На совещании по привлечению инвестиций под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева были поставлены задачи по обеспечению дальнейшего роста инвестиций в основной капитал как основы для устойчивого развития экономики.

Благодаря принимаемым мерам, в том числе в рамках программы Almaty Business-2025, малоактивные районы вовлекаются в экономическую активность. Сегодня на Алатауский, Наурызбайский и Турксибский районы приходится 35% от всех инвестиций города.

В разрезе отраслей преобладает недвижимость, где сосредоточена треть от всех инвестиций города (ЖК "TERRA", ЖК "LAMIYA", ЖК "BASENOVA 10" и др.). Сфера промышленности занимает 9% (ТОО "HYUNDAI TRANS AUTO" проект расширения завода 2-ая очередь, ТОО "СК "Рахат", ТОО "Электробар" и др.), доля проектов в социальной сфере занимает 7,5% (медико-реабилитационный центр Helmer, Центрально-азиатский институт экологических исследований, театр балета "АО "Фонд Демеу" и др.), - отметили в акимате.

В 2021 году в городе планируется реализация 87 проектов на общую стоимость 363,4 млрд. тенге, с созданием более 10,2 тыс. рабочих мест.

Напомним, ранее аким Алматы ознакомился с проектом создания малых промышленных парков. В них будет инвестировано более 4 млрд тенге, созданы десятки малых предприятий и более тысячи рабочих мест.

Планомерно реализуемые по поручению акима Бакытжана Сагинтаева меры и комплексный подход по привлечению инвестиций показывают устойчивый рост экономики, сферы МСБ и промышленного производства.

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