В Туркестане начал разваливаться крупнейший в ЦА туристический комплекс

Церемония открытия туристического комплекса состоялась 10 апреля.

В социальных сетях появилось видео, на котором ветер сорвал кровлю со здания "Летучего театра", который находится в комплексе "Керуен-сарай", сообщает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай", прошла 10 апреля 2021 года в городе Туркестан.

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр.

Строительство комплекса началось в декабре 2019 г. Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави.

Редакция zakon.kz обратилась к администрации комплекса. Официальный ответ обещали дать позже.

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