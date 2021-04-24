"Словно пористый шоколад". Подземная мечеть Шакпак-Ата

Храм вырублен в горной меловой скале.

Одно из самых необычных мест Мангистау - подземная мечеть Шакпак-Ата находится в северо-восточной части полуострова Тупкараган, вдоль склона величественной горы Унгазы, сообщает zakon.kz.

Храм вырублен в горной меловой скале. Его появление датируют X веком.

Чем ближе подходишь к мечети, тем причудливей она становится, словно большой пористый шоколад, состоящий из тысячи пустот. Мечеть имеет несколько помещений, в которых вырублены ниши. Естественное освещение - через отверстия вверху, но внутри все равно сумеречно и очень прохладно, что очень хорошо после жаркой степи, - описывает Максат Акмуратов на своей странице в Facebook.

Название мечети дано в честь суфия Шакпак-ата (Старец Кремень), который жил здесь со своими учениками.

В последние годы жизни он был затворником и больше не покидал свою подземную обитель. Известно, что суфии, жившие в этой пещере, практиковали лечебную магию, помогали приходившим сюда людям избавиться от болезней. До сих пор сюда идут паломники отовсюду попросить здоровья и не только, - продолжает Акмуратов.

Вход в пещеру оформлен в виде портальной арки и внутри имеются несколько комнат.

Руками древнего мастера вырублено несколько просторных ниш для захоронения умерших проповедников. Если смотреть на древнюю мечеть сверху, то можно обратить внимание, что она имеет форму креста. Каждый из концов креста указывает на одну из сторон света. Основной зал увенчан массивными колоннами, поддерживающими свод. В центральной части свода – световой колодец. В одном крыле устроены михрабная ниша и маленькие кельи для уединения отшельников, - отметил он.

Среди надписей выделяется суфийское стихотворение о бренности этого мира и кратковременности жизни.

Необычны наскальные изображения ладоней. Ислам традиционно запрещал изображать людей или части их тела, а тут рисунки раскрытой человеческой ладони встречаются в нескольких местах. Сегодня, посылая близким и родным в письмах рисованные ладошки, мы пытаемся донести теплый привет, вроде бы из рук в руки. В прошлые же века изображение ладони считалось суфийским оберегом, защищающим священное место и всех сюда входящих от нечистых сил, - заключил автор.

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