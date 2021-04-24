Депутаты Мажилиса приняли участие в озеленении столицы

Парламентарии уверены, что высадка зеленых насаждений – это благое дело.

Депутаты Мажилиса высадили саженцы сосны, лиственницы, дуба, ирги и вяза в одном из развивающихся районов Нур-Султана.

Масштабному озеленению страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придал общегосударственное значение, обозначив в качестве одной из задач в своём Послании "Казахстан в новой реальности: время действий".

Депутаты Мажилиса традиционно принимают участие в весенних и осенних экологических акциях, уделяя особое внимание вопросам экологии, охраны окружающей среды и в своей законотворческой работе.

Парламентарии уверены, что высадка зеленых насаждений – это благое дело, которое способствует как созданию комфортных условий жизни для горожан, так и повышению экологической культуры, формированию экологических ценностей в целом, ответственному отношению к окружающей среде.

Наряду с депутатами Мажилиса в экологической акции приняли участие и сотрудники Аппарата.

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