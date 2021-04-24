Ковидный ад. В Индии трупы детей сжигают на улицах

Мест не хватает не только для умерших, но и для живых.

Несколько дней подряд Индия устанавливает рекорды по новым случаям коронавируса, сообщает zakon.kz.

По данным "5 канала", больницы переполнены. Не справляются и крематории.

За неимением места волонтеры обустраивают самодельные морги под открытым небом.

Это в четыре раза страшнее, чем сам коронавирус. Никто не был свидетелем того, что видел я. На моих глазах кремировали детей, которым 5 лет, 15 лет. Здесь сжигают 25-летних и молодоженов. У меня разрывается сердце, когда вижу, как кремируют маленьких детей, – так много из них умирают, и никто этого не видит, – говорит волонтер Джитендер Сингх.

Как отмечается в публикации, в больницах критическая ситуация – нет свободных коек. Под стенами госпиталей – колонны карет скорой и дежурят родственники больных.

Кислорода катастрофически не хватает. У нас мало жидкости. Администрация сказала не поставлять кислород никому, кроме двух госпиталей. Люди приходят со своими баллонами, но мы вынуждены им отказывать, потому что таковы инструкции правительства, – говорит руководитель завода по производству кислорода Пракаш Чанд Тивари.

По информации mir24-tv, 23 апреля Индия установила мировой антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом – более 333 тысяч.

Если у вас болезнь протекает легко, пожалуйста, не приходите сюда. Ситуация здесь ужасная и неконтролируемая. Персонал готов помочь, но больница переполнена. Просто физически невозможно всем уделить внимание. Вот почему многие остаются на носилках, – говорит родственник пациента с COVID-19 Тушар Маурия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!