Скончался казахстанский публицист Дастан Кадыржанов

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Ему было 54 года.
Умер казахстанский политолог и публицист Дастан Кадыржанов, сообщает zakon.kz.
Информация опубликована на странице Telegram-канале "PRO Кадры KZ".
На 55 году жизни скончался известный казахстанский политолог Дастан Кадыржанов, - говорится в сообщении.
На странице Кадыржанова коллеги и друзья выражают соболезнования, благодарят за честные публикации.
Дастан-ага был очень вдумчивым человеком, прекрасным аналитиком и публицистом. Имел очень большой опыт работы, и имел собственное представление о том, что есть правда, а что ложь, - написал Данияр Куаншалиев.
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