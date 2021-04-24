Футбольные клубы РК получили сертификаты на участие в еврокубках

Состоялось заседание Комиссии Казахстанской федерации футбола.

Состоялось заседание Комиссии Казахстанской федерации футбола по сертификации участников еврокубков, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

На состоявшимся заседании Комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола по вопросам исполнения требований "Правил по сертификации" были приняты следующие решения:

Выдать Сертификат на право участия в клубных соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2021/2022 года на основании спортивных результатов по итогам Чемпионата РК по футболу сезона 2020 года, соответствия требованиям "Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА", футбольным клубам:

"Кайрат" г. Алматы;

"Тобол" г. Костанай;

"Астана" г. Нур-Султан

"Шахтер" г. Караганд

Выдать Сертификат на право участия в женской Лиге Чемпионов, в сезоне 2021/2022 года на основании спортивных результатов по итогам Чемпионата РК по футболу сезона 2020 года среди женских команд, соответствия требованиям "Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА", футбольным клубам:

"БИИК-Казыгурт" г. Шымкент;

ЖФК "Окжетпес" г. Кокшетау.

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