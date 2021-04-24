В Алматы неизвестный подстрелил охранника ЖК

Охранник был госпитализирован.

В городе Алматы неизвестный мужчина подстрелил охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс, сообщает zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в instagram-пабликах города. На кадрах видно, как десятки сотрудников правоохранительных органов обследуют будку охранника.

В результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья- Департамент полиции города Алматы

Охранник был госпитализирован.

На место происшествия были стянуты силы полиции, приняты меры по задержанию подозреваемого.

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