Вассерман не исключил присоединения Украины к России

Это "лучшее", что может сделать Зеленский.

Публицист Анатолий Вассерман рассказал, когда Владимир Зеленский захочет присоединения Украины к России, сообщает zakon.kz.

В интервью Украина.ру политолог отметил, что это "неизбежно".

В Украине может даже не происходить боевых действий, она может пытаться все еще сохранить свой "суверенитет", но в будущем ее присоединение к РФ скорее всего неизбежно, - сказал политолог.

По его словам, это "лучшее", что может сделать Зеленский.

Ранее Вассерман объявил о необходимости разделить территорию Украины на два федеральных российских округа — Новороссийский и Юго-Западный.

По его мнению, это случится, когда "глобалисты доведут США до экономической катастрофы" и Белому дому не будет дела до России и Украины, так как Вашингтон будет занят своими проблемами.

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