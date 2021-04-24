Повреждения на "Летучем театре" в Туркестане прокомментировала администрация

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ветер сорвал кровлю со здания "Летучего театра".

23 апреля из-за неблагоприятных погодных условий в Туркестане произошло повреждение здания “Алтын Cамрук” на объекте в Karavansaray Turkistan, передает zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ветер сорвал кровлю со здания "Летучего театра".

Обнаружение повреждений было произведено максимально быстро и были приняты необходимые меры предосторожности. Все необходимые процедуры были проведены без потери времени. Небольшие повреждения в нашем здании “Алтын Cамрук” были устранены в течение 1 дня и снова введены в эксплуатацию. администрация туристического комплекса "Karavansaray Turkistan"

Также было отмечено, что контроль продолжается, дабы избежать подобной ситуации в будущем.

Церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай", прошла 10 апреля 2021 года в городе Туркестан.

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