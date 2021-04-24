Первый китайский марсоход назвали в честь бога огня

Срок службы рассчитан приблизительно на три месяца.

Китай назвал свой первый марсоход в честь бога огня, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, Чжужун — самый ранний бог огня. Название марсохода символизирует, что он позволит "зажечь огонь космических исследований" Китая и направить людей к продолжению исследований "бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной".

Марсоход "Чжужун", высота которого 185 см, а вес около 240 кг, будет проводить исследования состава поверхности и геологического строения Марса, а также метеорологической обстановки на планете. Срок службы рассчитан приблизительно на три месяца, - говорится в сообщении.

По словам Бао Вэйминя, старшего космического эксперта из China Aerospace Science and Technology Corporation, посадка ровера на Марс ожидается в мае или июне.

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Как напоминает "Газета.ру", Китай стал второй за прошлое лето страной, отправившей к Марсу научную миссию. К соседней планете по сути отправились орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Зонд был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан.

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