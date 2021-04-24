Студентам с нарушениями слуха рассказали об опасности деструктивных течений

Если вы видите, что в религиозной организации учат ненависти, нужно сразу же уйти оттуда.

В Алматы студентам с особыми образовательными потребностями (с нарушениями слуха) рассказали об опасности деструктивных религиозных течений, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении на совещании по развитию Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.

Люди с нарушениями слуха часто находятся в "информационном вакууме" и недополучают жизненно важную информацию.

Для того, чтобы помочь им обезопасить себя от влияния деструктивных религиозных течений, Центром мониторинга и анализа Управления общественного развития города Алматы была проведена онлайн-лекция по повышению религиозно-правовой грамотности среди студентов с нарушениями слуха Алматинского государственного колледжа сервиса и технологий.

С лекцией на тему "Ценности светского государства в поликонфессиональном обществе" выступил эксперт информационно-разъяснительной группы Алматы, магистр гуманитарных наук, религиовед Әліп Тұрсынғали Төреғалиұлы. Сопровождение устной речи лектора сурдопереводом осуществлял сурдопедагог Алматинского государственного колледжа сервиса и технологий Нуркен Сураншиев.

- За годы независимости казахстанская модель этноконфессионального согласия показала свою эффективность. Все мы – представители разных национальностей и вероисповеданий живем в мире и согласии, - отметил спикер. - Казахстану для дальнейшего развития необходимо сохранение внутренней стабильности и общественного согласия. Для того чтобы сохранить мир в нашем многонациональном государстве мы должны уважать друг друга, быть внимательнее и добрее. Нельзя шутить над чувствами верующих, над тем, во что они верят. Это может сильно обидеть человека, кроме того, за оскорбление законом предусмотрена ответственность.

Как прокомментировал лектор, все религии мира призывают к мирному сосуществованию, но, к сожалению, есть люди, которые используют религию в своих корыстных целях. Обманным путем они пытаются завладеть имуществом доверчивых граждан, подталкивают к ненависти и совершению преступлений против людей другого вероисповедания.

Деструктивные культы подавляют волю и разум своих адептов. Вербовщики настраивают их против родителей, против семьи. Обманутые ими люди часто бросают учебу и работу, уходят из семьи, теряют друзей. Человек начинает полностью подчиняться им: отдает деньги, квартиру, машину, соглашается бесплатно работать на них.

Для того, чтобы свести к минимуму возможность вовлечения в деструктивную религиозную организацию, необходимо знать свои права и быть религиозно образованным, подчеркнул спикер.

В соответствии со статьей 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Что такое светское государство, и какие в нем принципы и ценности?

- Никто не имеет права заставить вас совершать религиозные ритуалы. Вы решаете сами, будете ли вы посещать религиозные организации или нет. У вас есть свобода выбора.

- У каждого есть право исповедовать свою религию и не подвергаться за это дискриминации.

- Все граждане, независимо от их отношения к религии, равны перед законом. Вы можете быть верующим или не верить, в светском государстве к вам будут относиться одинаково.

- Нельзя заниматься пропагандой любых вероучений в организациях образования. Распространять религию можно только в культовых (религиозных) сооружениях.

В наше время для религиозных организаций созданы все условия. Если религиозная организация не нарушает законы, не приносит вред нашим гражданам, то никаких проблем для нее нет.

- Главное, помнить, что настоящая религия призывает только к добру, - подчеркнул эксперт. - Если вы видите, что в религиозной организации, наоборот, учат ненависти, то необходимо сразу же уйти оттуда и сообщить в полицию. Разжигание национальной или религиозной розни – уголовно наказуемо.

Также религиовед призвал студентов получать информацию только из проверенных источников, подчеркнув, что это позволит избежать негативного влияния деструктивной религиозной идеологии и обезопасить себя и своих близких людей.

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