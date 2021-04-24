Доступ к известному веб-ресурсу ограничили в Казахстане

Причиной ограничений стало распространение противоправного контента, связанного с рекламой интернет-казино.

В Казахстане ограничили доступ к интернет-сервису Pinterest.com, сообщает zakon.kz.

Соответствующее распоряжение было дано в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на ведомство.

Причиной ограничений стало распространение противоправного контента, связанного с рекламой интернет-казино.

На сегодняшний день, все материалы по ссылкам, послужившие основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсу, активны, то есть нарушения со стороны интернет-ресурса не устранены. пресс-служба Мининформации

При этом мобильное приложение Pinterest функционирует в штатном режиме.

Отмечаем, что данному интернет-ресурсу направлялись письма-уведомления о необходимости удаления противоправного контента, - добавили в МИОР.

Ранее Pinterest возглавил рейтинг популярных соцсетей в Казахстане за январь текущего года. Также в ТОП-5 вошли YouTube, "ВКонтакте", Facebook и Twitter.

Сообщалось, что с персональных компьютеров, ноутбуков или моноблоков казахстанские пользовали чаще всего посещают Pinterest, YouTube и "ВКонтакте".

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