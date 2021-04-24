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Стрельба в алматинском ЖК: спецназ ведет приготовления к штурму

Фото: Telegram/Qumash 24 апреля 2021, 17:38

Жильцов эвакуировали.

В соцсетях появилась информация о том, что мужчина, стрелявшийя в охранника ЖК в Алматы, забаррикадировался в своей квартире и отстреливается, сообщает zakon.kz.

Один из их читателей, живущий в ЖК Bukhar Zhyrau Towers, сообщает, что стрелок - его сосед, пожилой мужчина с 17-го этажа. Сейчас стрелок забаррикадировался у себя в квартире.

Жильцов эвакуировали. Мужчина вывесли плакат с плохоразличимой надписью.

По непроверенной информации, конфликт начался из-за того, что диваны мужчины вынесли из подъезда на улицу.

В полиции сообщили, что всю информацию предоставят по мере поступления, но в соцсетях приводится мнения очевидцев, утверждающих, что полиция готовится к штурму.

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