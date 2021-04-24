Очевидцы рассказали о стрелке из алматинского ЖК

Мужчина живет в квартире на 17 этаже, один. По отзывам соседей, он всегда выглядел несколько неадекватно.

Сосед мужчины, стрелявшего в охранника из ЖК Бухар-Жырау Тауэрс рассказал подробности случившегося, сообщает zakon.kz.

По словам соседа, живущего под квартирой стрелка, он слышал звуки над собой, но поначалу не понял, что это?

Потом ко мне постучались, сказали эвакуация. Я сначала решил, что это учения, и уже позже узнал, что мой сосед выстрелил охраннику в ногу.

Парень повторяет версию, которую ему рассказали другие соседи о том, что конфликт начался из-за диванов в подъезде, принадлежащих агрессивному мужчине.

Диваны стояли в подъезде около полугода. Затем в КСК устали это терпеть и вынесли на улицу. Сосед психанул из-за этого. Я сам не видел, но мне рассказали, что он вышел к будке охранника, потребовал рацию у него, чтобы поговорить с "главным". Тот отказал, после чего жилец выстрелил ему в ногу. Окружающие это видели, вызвали скорую.

Мужчина, говорят, выбросил ружье в паркинге, вернувшись через него в квартиру.

Но, видимо это оружие не единственное, так как после этого, он продолжил стрелять, причем, прямо в квартире. Жилец под ним считает, что он стрелял холостыми.

Мужчина живет в квартире на 17 этаже, один. По отзывам соседей, он всегда выглядел несколько неадекватно.

Представитель КСК отрицает, что конфликт произошел из-за диванов.

Да, диваны внизу стояли его, но их никто не трогал. Больше ничего сказать не могу.

P.S.Появилась информация о стрельбе в здании. Видимо полиция начала штурм.

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