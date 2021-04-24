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ЧП в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс: стрелок выпрыгнул из окна

Фото: zakon.kz 24 апреля 2021, 21:16

Из окна валит дым.

Мужчина в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс, несколько часов отстреливавшийся от полиции, выпрыгнул из окна 17 этажа, сообщает zakon.kz.

Если прежде мужчина стрелял в сторону лестничной площадки, то потом к ружейным выстрелам добавились пистолетные. Возможно, завязалась перестрелка.

Из окна валит дым.

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