ЧП в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс: стрелок выпрыгнул из окна

Из окна валит дым.

Мужчина в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс, несколько часов отстреливавшийся от полиции, выпрыгнул из окна 17 этажа, сообщает zakon.kz.

Если прежде мужчина стрелял в сторону лестничной площадки, то потом к ружейным выстрелам добавились пистолетные. Возможно, завязалась перестрелка.

Из окна валит дым.

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