ЧП в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс: стрелок выпрыгнул из окна

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Из окна валит дым.
Мужчина в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс, несколько часов отстреливавшийся от полиции, выпрыгнул из окна 17 этажа, сообщает zakon.kz.
Если прежде мужчина стрелял в сторону лестничной площадки, то потом к ружейным выстрелам добавились пистолетные. Возможно, завязалась перестрелка.
Из окна валит дым.
Читайте также:
Появилось видео прыжка алматинского стрелка из окна 17 этажа
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!