Что сейчас происходит в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс

Стрелок выпрыгнул из окна.

Стало известно, что стрелок выпрыгнул из окна, сообщает zakon.kz.

Он выпрыгнул из окна 17 этажа.

24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в квартире, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна 17 этажа и скончался на месте происшествия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!