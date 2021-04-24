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Что сейчас происходит в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс

Фото: zakon.kz 24 апреля 2021, 22:06

Стрелок выпрыгнул из окна.

Стало известно, что стрелок выпрыгнул из окна, сообщает zakon.kz.

Он выпрыгнул из окна 17 этажа.

24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в квартире, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна 17 этажа и скончался на месте происшествия.

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