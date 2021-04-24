Алматинский стрелок требований не выдвигал - полиция 

Переговоры велись более 6 часов.

Мужчина, отстреливавшийся от полиции из своей квартиры в алматинском ЖК, требований не выдвигал. Переговоры велись более 6 часов, рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, сообщает zakon.kz.

Днем из хулиганских побуждений мужчина ранил охранника, потом скрылся в квартире в ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Подозреваемый был установлен. С ним долго велись переговоры. Но его реакция была агрессивной. Он стрелял в сторону лестничной площадки около 30 раз, сотрудники полиции не пострадали, - рассказал Рустам Абдрахманов.

Жителей ЖК Бухар-Жырау Тауэрс эвакуировали и территорию оцепили.

После того, как он выстрелил около 30 раз было принято решение его задерживать. В ходе операции оружие не использовали, использовались только шумовые и газовые гранаты. Но подозреваемый, испугавшись ответственности, выбросился вместе с ружьем, - сказал он.

На месте работает следственно-оперативная группа, переговоры велись более 6 часов. Требований мужчина не предъявлял.

В полиции пояснили, что дым в квартире был из-за шумовых гранат.

По факту случившегося еще днем было возбуждено уголовное дело по статье 293 "Хулиганство" УК РК.

Информация, что квартиры на всем 17-м этаже принадлежат ему, в полиции опровергли.

Оружие было только одно, с которым он и выпрыгнул, - отметили в ДП.

Мотивы поступка мужчины выясняются.

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