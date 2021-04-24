Выпрыгнувший из окна высотки стрелок скончался на месте ЧП

Пострадавший охранник ЖК доставлен в больницу.

Спецоперация в Алматы. Подозреваемый скончался на месте, сообщает zakon.kz.

Пострадал один сотрудник внутренней охраны ЖК. Оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в преступлении выбросился с 17 этажа и погиб. На месте происшествия дежурили четыре бригады скорой помощи, - сообщили в УОЗ Алматы.

Пострадавший охранник доставлен в больницу. О его состоянии будет сообщено дополнительно.

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24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в квартире, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна 17 этажа и скончался на месте происшествия.

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