Конфликтный человек. Соседи рассказали об алматинском стрелке

Приложение zakon.kz
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По предварительным данным, от него ушла жена с детьми.
Соседи рассказали об алматинском стрелке, сообщает zakon.kz.
Они охарактеризовали его как конфликтного человека.
По предварительным данным, от него ушла жена с детьми.
24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в квартире, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна 17 этажа и скончался на месте происшествия.
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