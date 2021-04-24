Конфликтный человек. Соседи рассказали об алматинском стрелке

По предварительным данным, от него ушла жена с детьми.

Соседи рассказали об алматинском стрелке, сообщает zakon.kz.

Они охарактеризовали его как конфликтного человека.

По предварительным данным, от него ушла жена с детьми.

24 апреля неизвестный мужчина выстрелил в охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в квартире, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна 17 этажа и скончался на месте происшествия.

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