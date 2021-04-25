В Голливуде назвали худшие фильмы 2020 года

Отдельную премию присудили всему 2020 году как "худшему календарному году за всю историю".

Объявлены победители антипремии "Золотая малина", которая выдается за сомнительные достижения в сфере кино, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, худшим фильмом признана картина "Абсолютное доказательство", рассказывающая о фальсификациях, которые, со слов авторов, были допущены на недавних выборах в США, где победил Джо Байден.

На это звание также претендовали польский ремейк "50 оттенков серого" — "365 дней", "Мьюзик" Сии, "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим и фантастический хоррор "Остров фантазий".

Худшим актером был признан Майк Линделл, сыгравший в собственной документалке. Худшим актерами второго плана жюри премии назвало Руди Джулиани ("Борат 2").

Награду за худший сценарий получили авторы ленты "365 дней". Худшим сиквелом признали фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Отдельную премию присудили всему 2020 году как "худшему календарному году за всю историю".

Больше всего номинаций получили фильмы "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Они претендовали на "Малину" в шести категориях, включая главную — "Худший фильм".

В итоге наибольшее число наград (три) получили создатели картины "Мьюзик". По две статуэтки отошли Руди Джулиани (за "Бората 2") и фильму "Абсолютное доказательство". Ленты "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" и "365 дней" получили по одной награде.

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