Главный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление

Приложение zakon.kz
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Приложение "Ashyq", предназначенное для отслеживания эпидситуации и контроля за коронавирусной инфекцией, внедряется на объектах предпринимательства.
Главный государственный санитарный врач Алматинской области внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.
Так приложение "Ashyq", предназначенное для отслеживания эпидситуации и контроля за коронавирусной инфекцией, внедряется на объектах предпринимательства.
Для участников проекта будут следующие критерии ограничения работы:
Сохраняется запрет на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий, в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.
Проведение похоронных обрядов разрешается с участием близких родственников, не более 15 человек.
Разрешается работать следующим объектов среднего образования всех форм собственности:
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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