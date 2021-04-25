Казахстанский боксер выиграл золото на турнире в РФ, победив россиянина

Бекзада Нурдаулетова стал чемпионом мира в 2019 году.

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов стал победителем в весовой категории до 81 килограмма на международном турнире "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга-2021", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале Нурдаулетов сразился с россиянином Имамом Хатаевым и победил его единогласным решением судей.

По ходу боя казахстанец также отправил своего соперника в нокдаун.

Что касается других достижений Бекзада Нурдаулетова в его любительской карьере, то главным из них является победа на чемпионате мира в 2019 году.

Если говорить об успехах Имама Хатаева, то он дважды выигрывал чемпионат России и чемпионат мира среди студентов.

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