28 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде

Возгорание произошло на этаже, предназначенном для отделения легочной реанимации, 90 из 120 больных были спасены.

24 апреля в больнице на юго-востоке иракской столицы Багдада в больнице для Covid-больных вспыхнул пожар, который унес жизни по меньшей мере 28 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Количество жертв в больнице аль-Хатиб увеличилось до 28, пострадавших свыше 50. Эти цифры могут вырасти, — сказал собеседник телеканала Dijlah.

По данным источников, пожар в больнице Ибн Хатиба в районе моста Дияла произошел после взрыва кислородного баллона. Глава подразделения гражданской обороны Ирака заявил, что возгорание произошло на этаже, предназначенном для отделения легочной реанимации. 90 из 120 больных были спасены.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования инцидента.

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