Новые случаи КВИ зарегистрировали во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 306 400 случая, из них:⠀
- в городе Алматы – 50369 (+682),
- в городе Нур-Султан – 42770 (+498),
- в ВКО – 24421 (+99),
- в Карагандинской области – 22096 (+235),
- в Атырауской области – 21423 (+116),
- в Павлодарской области – 20150 (+57),
- в Алматинской области – 20007 (+246),
- в ЗКО – 18447 (+171),
- в Акмолинской области – 17571 (+148),
- в Костанайской области – 14580 (+28),
- в СКО – 13823 (+43),
- в городе Шымкенте – 8891 (+114),
- в Актюбинской области – 8583 (+165),
- в Жамбылской области – 7481 (+71),
- в Мангистауской области – 5423 (+55),
- в Туркестанской области – 5206 (+45),
- в Кызылординской области – 5159 (+57).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 520,
- в городе Алматы - 508,
- в городе Шымкенте - 32,
- в Акмолинской области - 104,
- в Актюбинской области - 14,
- в Алматинской области - 108,
- в Атырауской области - 20,
- в ВКО - 66,
- в ЗКО - 70,
- в Карагандинской области - 173,
- в Костанайской области - 10,
- в Кызылординской области - 34,
- в Мангистауской области - 54,
- в Павлодарской области - 32,
- в СКО - 27,
- в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели 261 647 человека от COVID-19
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