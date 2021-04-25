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Новые случаи КВИ зарегистрировали во всех регионах Казахстана

Фото: pixabay 25 апреля 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 306 400 случая, из них:

  • в городе Алматы – 50369 (+682),
  • в городе Нур-Султан – 42770 (+498),
  • в ВКО – 24421 (+99),
  • в Карагандинской области – 22096 (+235),
  • в Атырауской области – 21423 (+116),
  • в Павлодарской области – 20150 (+57),
  • в Алматинской области – 20007 (+246),
  • в ЗКО – 18447 (+171),
  • в Акмолинской области – 17571 (+148),
  • в Костанайской области – 14580 (+28),
  • в СКО – 13823 (+43),
  • в городе Шымкенте – 8891 (+114),
  • в Актюбинской области – 8583 (+165),
  • в Жамбылской области – 7481 (+71),
  • в Мангистауской области – 5423 (+55),
  • в Туркестанской области – 5206 (+45),
  • в Кызылординской области – 5159 (+57).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 520,
  • в городе Алматы - 508,
  • в городе Шымкенте - 32,
  • в Акмолинской области - 104,
  • в Актюбинской области - 14,
  • в Алматинской области - 108,
  • в Атырауской области - 20,
  • в ВКО - 66,
  • в ЗКО - 70,
  • в Карагандинской области - 173,
  • в Костанайской области - 10,
  • в Кызылординской области - 34,
  • в Мангистауской области - 54,
  • в Павлодарской области - 32,
  • в СКО - 27,
  • в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели 261 647 человека от COVID-19

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