Сколько человек умерли от коронавируса за сутки в Казахстане

На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 41 711 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 апреля, сообщает zakon.kz.

На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 41 711 человек (41 203 КВИ+ и 508 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 827 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 884 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 716 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент;• на аппарате ИВЛ – 104 пациента.

За сутки 15 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3550 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 23 апреля 2021 года зарегистрировано 86 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 85 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 52 434, случаев с летальным исходом - 771, всего выздоровели – 51 155 человек.

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