Болельщики "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в ходе протестов против Суперлиги

Причиной для недовольства стало сделанное объявление 12 европейских топ-клубов о создании Суперлиги.

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в знак протеста против решения владельцев команды американских бизнесменов Джоэла и Аврама Глейзеров присоединиться к Суперлиге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Как сообщила газета The Sun, в субботу у домашнего стадиона "Олд Траффорд" собрались несколько сотен поклонников команды, чтобы выразить возмущение действиями руководства.

В ходе акции протеста они использовали дымовые шашки, а также держали множество плакатов с требованием к семье Глейзеров продать свою долю в клубе. Болельщики в Манчестере скандировали лозунги "Всему есть предел" и "Глейзеры - вон из клуба".

Причиной для недовольства стало сделанное 19 апреля объявление 12 европейских топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед", о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года.

Как сообщает издание, владелец ФК Аврам Глейзер отказался извиняться перед болельщиками «Манчестер Юнайтед» за вступление в Суперлигу.

24 апреля сообщалось, что за выход футбольного клуба из Суперлиги ему грозит штраф размером в €150 млн или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона.

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