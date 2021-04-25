Одна из областей Казахстана вышла из "красной" зоны по коронавирусу

Кызылординская область из "красной" зоны по КВИ перешла в "желтую".

Кызылординская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую", сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 апреля 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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