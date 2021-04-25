Прибывших в РК без ПЦР-справок граждан Узбекистана депортировали из Алматы

Четверо граждан Узбекистана, прибывших авиарейсом Ош – Алматы были депортированы в аэропорту Алматы.

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 24 апреля, сообщает zakon.kz.

24 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 33 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 5 126 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 19 рейсов, 3 078 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 918 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 5 рейсов, 757 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 150 пассажиров;

в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 223 пассажира.

Кроме того, 24 апреля 2021 года четверо граждан Узбекистана, прибывших авиарейсом Ош – Алматы без ПЦР-справки, были депортированы в аэропорту г. Алматы.

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