Казахстанские легкоатлеты завоевали четыре медали на международном турнире в Турции

Первыми местами отметились Римма Кашафутдинова и Аделина Ахметова.

Команда Казахстана по легкой атлетике приняла участие в международном турнире в Турции. Результатом стали четыре медали, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Первыми местами отметились Римма Кашафутдинова (100 метров) и Аделина Ахметова (400 метров).

На вторую ступень пьедестала поднялись Диана Нусупбекова (метание молота) и Виталий Земс (200 метров).

Вячеслав Земс (400 метров) и Владислав Григорьев (100 метров) завершили выступление на четвертом месте.

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