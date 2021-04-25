Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе, - говорится в тексте указа опубликованном на сайте Кремля.

Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

25 апреля 2021 года Жириновскому исполняется 75 лет.

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