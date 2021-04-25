Названа причина провалившегося тротуара в Нур-Султане

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В настоящее время аварийной бригадой ведутся работы по восстановлению дорожного полотна на тротуарной части дороги.
В Нур-Султане вечером 24 апреля часть тротуара, выложенного брусчаткой, ушла под землю, передает zakon.kz.
Как сообщили в ГКП "Астана Су Арнасы", в 17:08 на пересечении улиц Тауелсиздик-Кажымукана произошел провал канализационного коллекторе Д=800, находящийся на тротуарной части дороги.
Вместе с тем сообщаем, что провал не является помехой транспортному движению и отключения от водоснабжения близлежащих домов не планируется. В настоящее время аварийной бригадой ГКП "Астана Су Арнасы" ведутся работы по восстановлению коллектора и дорожного полотна на тротуарной части дороги. Приносим свои извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.
Ранее жительница Нур-Султана пожаловалась на ужасающее состояние тротуара на перекрестке Тауелсиздик — Кажымукана, сообщает zakon.kz.
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