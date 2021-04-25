Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Правительство страны также ушло в отставку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Правительство страны также ушло в отставку. Господин Пашинян намерен продолжить исполнять обязанности премьера в полном объеме до выборов. Они запланированы на 20 июня.

На выборах Пашинян будет кандидатом на пост председателя правительства от партии "Гражданский договор".

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства.

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